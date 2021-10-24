Наталья Кочанова 27 октября проведет прямую телефонную линию

Представители госорганов и парламентарии продолжают содействовать в решении вопросов граждан. 27 октября можно обратиться к председателю Совета Республики Национального собрания Беларуси. Наталья Кочанова проведет прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься с десяти утра до часа дня.