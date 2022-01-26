ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Наталья Кочанова: Беларусь обеспокоена ситуацией на южных границах

Беларусь обеспокоена ситуацией, которая складывается на южных границах, и мы просто обязаны сохранить мир и спокойствие на своей земле - об этом во время общения с журналистами перед встречей с представителями банковской сферы заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. На фоне стягивания войск и нагнетания ситуации власти Украины не информируют людей о положении дел в Беларуси. А агрессия от нас никогда не исходила.

Во время встречи с работниками банковской сферы в центре внимания - поправки в Конституцию. Такие встречи продолжат: на подобного рода площадках каждый может рассказать о том, что волнует, и озвучить свои инициативы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все