Наталья Кочанова: Белорусы понимают ответственность за будущее своей страны

У разных категорий людей разные предложения, но все поддерживают, что страна должна быть президентская, обязательно социально-ориентированное государство, в этом нет никакого сомнения. Люди обращают внимание на социальные гарантии. Брак между мужчиной и женщиной. Про это говорят очень многие. На приемы приходят люди, которые приехали, вернулись в Беларусь из других стран для того, чтобы спасти своих детей - не так все просто и хорошо в европейских странах, и те ценности, которые там насаждаются сегодня, неприемлемы для Беларуси.

Белорусы понимают ответственность за будущее своей страны! Таким мнением сегодня поделилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время работы общественной приемной по обсуждению нового проекта Конституции. Люди вовлечены в процесс, тщательно изучают обновленную редакцию и приходят с конструктивными инициативами. Предложения затрагивают как социальную тематику, так и политическую. Например, один из вопросов касался созыва Всебелорусского народного собрания для принятия решения о введении, при необходимости, войск Беларуси за пределы страны. Поводом для такой инициативы стали события в Казахстане.В Национальном центре правовой информации уже собрано более 5тысяч предложений от белорусов по внесению изменений в новый проект Конституции. Общественная приемная при Совете Республики продолжит принимать граждан трижды в неделю - вплоть до референдума.