Наталья Кочанова: Депутаты всех уровней должны жить жизнью людей, и здесь не должно быть формализма

Депутаты всех уровней должны жить жизнью людей, и здесь не должно быть формализма. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова на заседании Президиума Совета Республики. На семинаре-совещании говорили об эффективности работы и о решении вопросов на местах. Наталья Кочанова подчеркнула: необходимо сделать все, чтобы государственная политика, выстроенная в нашей стране, реализовывалась и воплощалась в жизнь, прежде всего, чтобы своевременно решались вопросы граждан и выполнялись социальные стандарты.