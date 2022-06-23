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Наталья Кочанова: Депутаты всех уровней должны жить жизнью людей, и здесь не должно быть формализма
Депутаты всех уровней должны жить жизнью людей, и здесь не должно быть формализма. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова на заседании Президиума Совета Республики. На семинаре-совещании говорили об эффективности работы и о решении вопросов на местах. Наталья Кочанова подчеркнула: необходимо сделать все, чтобы государственная политика, выстроенная в нашей стране, реализовывалась и воплощалась в жизнь, прежде всего, чтобы своевременно решались вопросы граждан и выполнялись социальные стандарты.
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