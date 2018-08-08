Наталья Кочанова: Формы и методы работы с молодежью должны совершенствоваться

Важно не только обучить молодежь, но и понимать их стремления, мысли. Как говориться, быть на одной волне. От этого контакт и взаимодействие с поколением next станут намного активнее, конкретнее, продуктивнее. Инновационные подходы в работе с молодежью в эти дни ищут на Гомельщине. Республиканский семинар собрал около 350 человек. Активисты из всех регионов страны, представители местной власти, руководители общественных организаций, депутатский корпус. В дискуссии приняла участие и глава Администрации Президента. Наталья Кочанова подчеркнула - формы и методы работы с молодежью должны совершенствоваться. С молодежью надо разговаривать на равных, уходить от языка нравоучений.

Подробности у Вероники Бута.

Накануне участники форума ознакомились с успешными формами работы на Гомельщине. На "Белоруснефти" - акцент на научную деятельность, опытом реализации института наставничества поделились на предприятии "Речицадрев". Второй день республиканского семинара-практикума (ключевое "практикума") посвятили дискуссиям и обмену опытом.

Дмитрий - волонтер. Уже пятый год помогает приспосабливаться детям-сиротам ко взрослой жизни. Знает, как общаться и с трудными подростками, а вот журналистским вниманием к своей персоне смущен. Говорит, просто делает свою работу.

Своим опытом Дмитрий и другие волонтеры обменяются в декабре на слете волонтерских отрядов. Инициативу молодые ребята оставили на сайте - moladz.by. Порталу всего неделя, но такая форма работы себя уже зарекомендовала.

Активнее взаимодействовать с подрастающим поколением, говорить с ним на одном языке, совершенствовать формы работы - одно из поручений Главы государства. К теме молодежной политики Президент обращается регулярно, акценты были расставлены на V Всебелорусском народном собрании.

Нынешний семинар - логическое продолжение этой темы. Более трех сотен человек, а это и актив, и местная власть, и депутаты, обсуждали насущные вопросы молодежи.

Своим опытом современного общения делились и работодатели. К примеру, каждый третий работник БелАЗа - до 31 года. На предприятии учатся говорить с ними на одном языке. Две недели назад запустили проект "48 плюс". И это не о возрасте. Совершенно любой сотрудник компании может задать вопрос, рассказать о своей проблеме либо, наоборот, предложить идею. Ответ обещают в течение двух суток. Общение анонимное.

За две недели - почти два десятка предложений. В скором времени, обещают на предприятии, некоторые из них воплотятся в жизнь. Ведь не всегда молодые кадры - это те, кого нужно обучать. Часто и у них есть чему поучиться. Слышать голос молодежи, видеть конкретные результаты от совместной работы участников пленарного заседания призвала и глава Администрации. Среди главных тем - вопросы профориентации старшеклассников, первое рабочее место.

Названы на семинаре и будущие проекты. В новом учебном году стартует школа активного гражданина, это площадка для открытого диалога молодежи с общественными деятелями. В 10-х классах появится предмет - трудовое воспитание. Особо поддержат талантливую молодежь. А первые уроки 1 сентября посвятят Году малой родины.