Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко встретились с послом Ирана и сделали записи в книге соболезнований

Еще вчера мы заметили, что наши белорусские друзья приходят к сюда, к посольству, выразить соболезнования. Также мы получили слова сопереживания и соболезнования от Президента Беларуси и Министерства иностранных дел, правительства. Сюда приходит молодежь, студенты. И эти знаки внимания, безусловно, еще больше укрепят белорусско-иранскую дружбу и теплые отношения двух стран.

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси