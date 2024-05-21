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Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко встретились с послом Ирана и сделали записи в книге соболезнований
Боль иранского народа разделяют белорусы. Минчане, а также жители других городов приносят цветы к посольству Исламской Республики Иран. На самом здании приспущен флаг. Сегодня иранскую дипмиссию посетили руководители обеих палат белорусского парламента.
Наталья Кочанова, а также Игорь Сергеенко встретились с послом Ирана и другими дипломатами. Они сделали записи в книге соболезнований, подчеркнув: "Президент Эбрахим Раиси навсегда останется в нашей памяти другом Беларуси, видным политическим, духовным и государственным деятелем, который всю свою жизнь посвятил беззаветному служению иранскому народу, укреплению международных позиций и авторитета Исламской Республики Иран".
Еще вчера мы заметили, что наши белорусские друзья приходят к сюда, к посольству, выразить соболезнования. Также мы получили слова сопереживания и соболезнования от Президента Беларуси и Министерства иностранных дел, правительства. Сюда приходит молодежь, студенты. И эти знаки внимания, безусловно, еще больше укрепят белорусско-иранскую дружбу и теплые отношения двух стран.
Посольство Ирана находится на столичной улице Старовиленский тракт. Сделать запись в книге соболезнований можно 22 и 23 мая с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00. Принести цветы можно в любое время.
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