Глава Администрации Президента Наталья Кочанова избрана председателем наблюдательного совета предприятия "Нафтан". В связи с поставками некачественной нефти из России промышленный гигант оказался в сложной ситуации. И хоть данное сырье на «Нафтан» не попало, объемы производства вынужденно снижены наполовину. Как отметила Наталья Кочанова, ухудшение ситуации на белорусских НПЗ - это вопросы экономического благополучия не только самих производств, но и целых городов, где расположены эти заводы.