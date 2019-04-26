Наталья Кочанова избрана председателем наблюдательного совета предприятия "Нафтан"

Со среды "Нафтан" получает нефть по "незараженной" северной ветке Сургут - Невель - Полоцк нефтепровода "Дружба". Российская сторона в апреле поставит на предприятие 129 тысяч тонн качественного сырья. Это позволит новополоцкому НПЗ работать, пусть и на сниженных объемах, в течение конца апреля - начала мая. Сложная ситуация не должна сказаться на сроках реализации долгосрочных инвестпроектов, подчеркнула Наталья Кочанова. Главой государства определен четкий срок - 7 ноября этого года, когда нафтановцы должны завершить строительство установки замедленного коксования нефти и перейти к ее пусконаладке. Новая установка позволит увеличить глубину переработки нефти с 75% до 90%. Наталья Кочанова сегодня встретилась с трудовым коллективом завода "Полимир", который входит в состав "Нафтана", а также приняла участие в заседании Полоцкого райисполкома, где подвели итоги месячника по благоустройству.