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Наталья Кочанова избрана председателем Совета Республики восьмого созыва

Наталья Кочанова избрана председателем Совета Республики восьмого созыва

Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва избрана Наталья Кочанова, сообщает БЕЛТА.

Председатель Совета Республики избрана тайным голосованием с использованием бюллетеней во время первого заседания первой сессии Совета Республики Национального собрания восьмого созыва.

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