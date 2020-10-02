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Наталья Кочанова: Мир и спокойствие в Беларуси должны быть сохранены

Совет Республики Национального собрания решительно осудил грубое и бесцеремонное вмешательство Польши, Литвы, Латвии, Украины и других зарубежных стран во внутренние дела Беларуси.

В заявлении подчеркнуто, что белорусский народ самостоятельно будет решать судьбу своей страны.

В Совете Республики начала работу осенняя сессия

"Мир и спокойствие в Беларуси должны быть сохранены"

, - отметила на открытии четвертой сессии Совета Республики седьмого созыва спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

Белорусы стали свидетелями неприкрытого внешнего давления на страну и нагнетания нездоровой общественной обстановки внутренними деструктивными силами.

На предстоящей сессии парламентарии рассмотрят более 30 законопроектов. В частности, совершенствование закона об административных правонарушениях (его сделают более гуманным и исключат невостребованные нормы), а также таможенном регулировании. Обсудят и подготовку бюджета на будущий год. Впервые на законодательном уровне сенаторами будут рассмотрены и вопросы защиты персональных данных.

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