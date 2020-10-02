Наталья Кочанова: Мир и спокойствие в Беларуси должны быть сохранены

Совет Республики Национального собрания решительно осудил грубое и бесцеремонное вмешательство Польши, Литвы, Латвии, Украины и других зарубежных стран во внутренние дела Беларуси. В заявлении подчеркнуто, что белорусский народ самостоятельно будет решать судьбу своей страны.

На предстоящей сессии парламентарии рассмотрят более 30 законопроектов. В частности, совершенствование закона об административных правонарушениях (его сделают более гуманным и исключат невостребованные нормы), а также таможенном регулировании. Обсудят и подготовку бюджета на будущий год. Впервые на законодательном уровне сенаторами будут рассмотрены и вопросы защиты персональных данных.