Наталья Кочанова: Молодежная политика - основополагающее направление Беларуси

Я рада, что в этом совете сегодня представители всех регионов нашей страны. Это очень важно. 138 человек из всех райцентров и городов нашей страны будут работать в молодежном совете плечом к плечу с нами. Мы будем вместе проводить, как и проводили совместные мероприятия. Ребята будут участвовать в наших мероприятиях. Нам важны их молодежные инициативы и предложения. Тут студенческой молодежи только несколько человек. Все те, кто сегодня уже работает. Кто-то в сельском хозяйстве, кто-то в образовании, кто-то в здравоохранении. И вы видели, насколько они подготовлены, потому что те вопросы, которые озвучивали ребята в ходе нашей диалоговой встречи, они абсолютно зрелых людей, которые понимают происходящие процессы не только в нашей стране, но и в мире в целом.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси