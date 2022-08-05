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Наталья Кочанова: Молодежная политика - основополагающее направление Беларуси
Молодежная политика - основополагающее направление нашего государства. Об этом сегодня заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Под руководством спикера верхней палаты парламента прошло первое заседание Молодежного совета второго созыва при Национальном собрании. Встреча символично состоялась в Музее истории Великой Отечественной войны. Здесь же представили и нового лидера - Никиту Рачиловского. В целом в молодежный парламент избрали 138 человек. Наталья Кочанова напутствовала молодых людей и ответила на волнующие вопросы. Парламентариев интересовали темы финансирования молодежных инициатив, тренды в школьной форме и развитие регионов.
Я рада, что в этом совете сегодня представители всех регионов нашей страны. Это очень важно. 138 человек из всех райцентров и городов нашей страны будут работать в молодежном совете плечом к плечу с нами. Мы будем вместе проводить, как и проводили совместные мероприятия. Ребята будут участвовать в наших мероприятиях. Нам важны их молодежные инициативы и предложения. Тут студенческой молодежи только несколько человек. Все те, кто сегодня уже работает. Кто-то в сельском хозяйстве, кто-то в образовании, кто-то в здравоохранении. И вы видели, насколько они подготовлены, потому что те вопросы, которые озвучивали ребята в ходе нашей диалоговой встречи, они абсолютно зрелых людей, которые понимают происходящие процессы не только в нашей стране, но и в мире в целом.
Никита Рачиловский, председатель молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
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