Наталья Кочанова: Назрела необходимость принятия закона о работе товариществ собственников

Назрела необходимость принятия закона о работе товариществ собственников. Такое мнение высказала Наталья Кочанова во время выездного приема граждан. Председатель Совета Республики сегодня с выездом на место рассмотрела коллективное обращение жильцов дома № 80 по улице Неманской в Минске. Многоэтажка в столице уже несколько лет камень преткновения сначала между будущими жильцами и застройщиками, а позже новоселами и другими инстанциями. Долевое строительство объекта началось в 2011 году. Из-за проблем с финансированием затягивались сроки строительства. Ситуация попала в поле зрения Президента. Уже в 2014 жилую часть заселили, а вот достроить конструкцию и двор так и не успели. Административная часть, паркинг на 106 мест так и остались недостроенными. Несколько месяцев переписок с местными властями ничего не дали, пока в 2019 не дошли до главы Администрации Президента и Комитета госконтроля. И вопрос решился.