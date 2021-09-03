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Наталья Кочанова: Назрела необходимость принятия закона о работе товариществ собственников
Назрела необходимость принятия закона о работе товариществ собственников. Такое мнение высказала Наталья Кочанова во время выездного приема граждан. Председатель Совета Республики сегодня с выездом на место рассмотрела коллективное обращение жильцов дома № 80 по улице Неманской в Минске. Многоэтажка в столице уже несколько лет камень преткновения сначала между будущими жильцами и застройщиками, а позже новоселами и другими инстанциями. Долевое строительство объекта началось в 2011 году. Из-за проблем с финансированием затягивались сроки строительства. Ситуация попала в поле зрения Президента. Уже в 2014 жилую часть заселили, а вот достроить конструкцию и двор так и не успели. Административная часть, паркинг на 106 мест так и остались недостроенными. Несколько месяцев переписок с местными властями ничего не дали, пока в 2019 не дошли до главы Администрации Президента и Комитета госконтроля. И вопрос решился.
В рамках реализации инвестиционной программы поручение главы государства было реализовано строительством прилегающей к жилому дому парковки. Благоустройство двора с детской игровой и пешеходные связи. Мы создали прекрасный уголок в недостроенном квартале.
Сегодня мы изучаем нормативно-правовой акт по товариществам собственников, их стало много. Люди должны выбирать сами, кто будет обслуживать их жилой дом - либо частная компания, либо они собственными средствами, либо это будет госучреждение. В этих вопросах много жалоб к работе товариществ собственников. Мы рассматриваем вопрос, как на этапе должны подключаться местные органы власти, чтобы своевременно решать вопросы некачественного функционирования вот таких товариществ собственников.
Для благоустройства дворовой территории подключилась администрация района, вместе с жильцами навели на ней порядок. По словам спикера верхней палаты, без вмешательства государства проблемы затягиваются на годы. Дом на Неманской тому подтверждение. Жители многоэтажки выразили благодарность представителям власти за понимание, небезразличие к проблемам и готовность помочь их решить.
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