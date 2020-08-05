Внушительная часть Послания Президента была посвящена и социальной сфере. Больницы, школы, детские сады, бассейны и целые спортивные комплексы. Когда-то все это было достоянием разве что больших городов. Сегодня современные объекты есть и в райцентрах, и в сельских населенных пунктах. Только в июле карта социальной инфраструктуры страны пополнилась десятком новых адресов. Август марафон продолжил.





Социальная сфера - в приоритете.

К слову, большинство из нужных объектов возводятся по просьбам жителей нашей страны. Чего не хватает в образовании, здравоохранении, строительстве, ЖКХ, энергетике, транспорте - соотечественники делились и во время сбора подписей инициативной группы в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. Напомним, все пожелания легли в основу распоряжения Главы государства. Получился такой единый wish-лист от белорусов.

Наталья Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке

С одним из реализованных проектов сегодня ознакомилась уполномоченный Президента по Минску. Наталья Кочанова посетила 52-ю столичную школу. Это новый объект в Каменной Горке. Рассчитан на 1020 учеников - с 1 по 10 классы. Правда, в сентябре за парты сядет ребят больше запланированного. И это связано, прежде всего, с тем, что микрорайон густонаселенный, молодой. Отметим, помимо учеников школу смогут посещать и взрослые - предусмотрены платные занятия в бассейне.

Оксана Цуран, директор СШ № 52 г. Минска:

"Школа является современным объектом образования, в котором широко и ярко представлены спортивные объекты. У нас есть стадион со спортивным газоном, есть хоккейная коробка, волейбольная, баскетбольная площадка, городок для строевой военной подготовки, детский игровой городок для наших маленьких школьников".

Наталья Кочанова, уполномоченный Президента по г. Минску:

"Великолепная, на мой взгляд, школа, великолепные условия. Я думаю, что дети, которые придут сюда 1 сентября, будут довольны, ровно так, как будут довольны и родители. Потому что все условия для того, чтобы учиться, созданы. Кроме того, горячее питание, бассейн, тренажерные залы. Наше государство всегда уделяло и уделяет огромное внимание системе образования, молодежи и детям. Это очень важно. Президент всегда акцентирует на этом внимание, чтобы для детей были созданы самые хорошие условия, чтобы они могли и спортом заниматься. Все, что сегодня необходимо для дальнейшей жизни молодому человеку".



К 1 сентября в Беларуси планируют открыть 4 новые школы