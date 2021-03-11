3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Наталья Кочанова посетила предприятие Galanteya
Оценить эффективность работы предприятия и услышать, что волнует. Сегодня в маршруте Председателя Совета Республики Натальи Кочановой Galanteya. Предприятие было выбрано неслучайно. Это крупнейший производитель кожгалантерейных изделий в Беларуси и его продукция давно зарекомендовала себя на рынке.
Предприятие славится качеством своей продукции, ежегодно выпускается 600 тысяч изделий, которые популярны и за рубежом. География поставок широка: Россия, Украина, Латвия, Литва и Казахстан.
Посещая предприятие, председатель Совета Республики пообщалась с трудовым коллективом. Разговор получился открытым и доверительным. Спектр затронутых вопросов широкий: от бытовых проблем до работы предприятия - все то, что сегодня волнует людей. Наталью Кочанову интересовало, как складывается экономика предприятия? Какую зарплату получают люди? Как поддерживают молодых специалистов?
Подобные встречи с трудовыми коллективами - одно из приоритетных направлений в работе Совета Республики. Они проводятся на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП