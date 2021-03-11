Наталья Кочанова посетила предприятие Galanteya

Оценить эффективность работы предприятия и услышать, что волнует. Сегодня в маршруте Председателя Совета Республики Натальи Кочановой Galanteya. Предприятие было выбрано неслучайно. Это крупнейший производитель кожгалантерейных изделий в Беларуси и его продукция давно зарекомендовала себя на рынке.





Предприятие славится качеством своей продукции, ежегодно выпускается 600 тысяч изделий, которые популярны и за рубежом. География поставок широка: Россия, Украина, Латвия, Литва и Казахстан.

Посещая предприятие, председатель Совета Республики пообщалась с трудовым коллективом. Разговор получился открытым и доверительным. Спектр затронутых вопросов широкий: от бытовых проблем до работы предприятия - все то, что сегодня волнует людей. Наталью Кочанову интересовало, как складывается экономика предприятия? Какую зарплату получают люди? Как поддерживают молодых специалистов?





