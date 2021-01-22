Наталья Кочанова посетила Пуховичский район

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Оценить эффективность работы предприятий в регионе и услышать, что волнует. В маршруте визита спикера верхней палаты парламента - "Морозпродукт". 8 лет назад в эксплуатацию ввели новый завод по производству мороженого. Весьма успешный. География поставок широка: Россия, Литва, Грузия, Израиль, Азербайджан, Казахстан и Китай. На заводе создали более 600 рабочих мест и условия для труда. Это и новое оборудование, и достойная заработная плата.