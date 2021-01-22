3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Наталья Кочанова посетила Пуховичский район
Местная власть должна четко анализировать и принимать решения для региона. Это заявила Наталья Кочанова в ходе рабочего визита в Пуховичский район. Необходимо вести грамотный диалог с людьми на местах. Тема ЖКХ - то, что волнует каждого. Здесь также работает единая диспетчерская служба 115, на которую за прошлый год поступило более 21 тысячи обращений. Как итог - повысилось качество услуг, провели тепловую модернизацию и капитальный ремонт жилищного фонда, жители обеспечены качественной питьевой водой. А это для данного региона всегда было приоритетом.
Оценить эффективность работы предприятий в регионе и услышать, что волнует. В маршруте визита спикера верхней палаты парламента - "Морозпродукт". 8 лет назад в эксплуатацию ввели новый завод по производству мороженого. Весьма успешный. География поставок широка: Россия, Литва, Грузия, Израиль, Азербайджан, Казахстан и Китай. На заводе создали более 600 рабочих мест и условия для труда. Это и новое оборудование, и достойная заработная плата.
За прошлый год завод реализовал более 8 тонн мороженого. Для экономики это более 100 миллионов рублей.
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В армию пришло новое поколение военнослужащих - на их плечах спокойствие в стране в нелегкий период
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов