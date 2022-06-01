3.69 BYN
Наталья Кочанова посетила РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
В Международный день защиты детей маленьких пациентов РНПЦ детской онкологии навестила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Для ребят сладости и наборы для творчества, а персоналу слова благодарности за их непростой, но качественный труд, за добрые сердца и трепетное отношение к пациентам. Спикер верхней палаты парламента отметила, что в центре на высоком уровне созданы все условия, чтобы длительное пребывание на лечении было для ребят и их родителей комфортным.
Методы лечения, протоколы лечения, доброе отношение. Вы знаете, ни разу не слышала плохих отзывов об этом центре. Наш Президент, посещая этот центр уже не первый раз, поставил задачу о строительстве нового корпуса, потому что надо и расширять услуги. Мы видим, приезжает много из-за рубежа к нам родителей с детьми для того, чтобы здесь пройти лечение. Поэтому, конечно, поручение Президента выполняется в полной мере. Будет вестись строительство нового корпуса.
Мы не только даем надежду на жизнь, мы вылечиваем детей. Процент выживаемости детей с онкологическими заболеваниями достаточно высок. Он достигает, если мы говорим обо всей патологии, более 75 %, а по отдельным группам выше 90 %.
РНПЦ детской онкологии оказывает специализированную медпомощь пациентам из всех регионов Беларуси в возрасте до 18 лет с онкологическими, гематологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитами. Также здесь проходят лечение взрослые до 30 лет с некоторыми злокачественными новообразованиями.