Наталья Кочанова посетила РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

Методы лечения, протоколы лечения, доброе отношение. Вы знаете, ни разу не слышала плохих отзывов об этом центре. Наш Президент, посещая этот центр уже не первый раз, поставил задачу о строительстве нового корпуса, потому что надо и расширять услуги. Мы видим, приезжает много из-за рубежа к нам родителей с детьми для того, чтобы здесь пройти лечение. Поэтому, конечно, поручение Президента выполняется в полной мере. Будет вестись строительство нового корпуса.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси