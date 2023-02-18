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Наталья Кочанова проведет прием граждан 23 февраля
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова 23 февраляпроведет в Минске личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц.
Предварительная запись будет осуществлятьсяв понедельник,20 февраля,с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по телефонам: (8-017) 328-53-24 и 328-58-11.
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