Наталья Кочанова проведет прием граждан 23 февраля

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова 23 февраляпроведет в Минске личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц.



Предварительная запись будет осуществлятьсяв понедельник,20 февраля,с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по телефонам: (8-017) 328-53-24 и 328-58-11.