Наталья Кочанова проведет прямую телефонную линию 27 декабря

Услышать и помочь с решением проблем помогают прямые телефонные линии. В эту среду, 27 декабря, каждый сможет обратиться к председателю Совета Республики! Наталья Кочанова проведет прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься с 9:00 до 12:00 по телефону 8 017 323 93 33 в Минске.