Наталья Кочанова проведет в Минске личный прием граждан

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет личный прием граждан в Минске 27 марта.



Наталья Кочанова проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Для того чтобы попасть на прием, необходимо предварительно записаться.