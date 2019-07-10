Наталья Кочанова провела личный прием граждан

Услышать каждого и разобраться в ситуации - такое поручение глава Администрации дала причастным ведомствам и министерствам, местной вертикали власти. Они будут на связи с каждым обратившимся и продолжат информировать, как решается та или иная проблема. За каждой историей и общие направления будущей работы. В частности, Наталья Кочанова поручила министерствам образования и культуры рассмотреть возможность увеличения мест для одаренных детей в профильных учреждениях образования.