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Наталья Кочанова провела личный прием граждан

Содействие бизнесу, жилищные и земельные споры, поддержка талантливой молодежи. С самыми волнующими жизненными вопросами белорусы сегодня обратились в Администрацию Президента. Ее глава Наталья Кочанова провела личный прием граждан.

За решениями своих проблем люди могут приехать из любого региона Беларуси

Услышать каждого и разобраться в ситуации - такое поручение глава Администрации дала причастным ведомствам и министерствам, местной вертикали власти. Они будут на связи с каждым обратившимся и продолжат информировать, как решается та или иная проблема. За каждой историей и общие направления будущей работы. В частности, Наталья Кочанова поручила министерствам образования и культуры рассмотреть возможность увеличения мест для одаренных детей в профильных учреждениях образования.

Поддержка талантливой молодежи в госполитике - один из важнейших приоритетов, отметила глава Администрации Президента

Личный контакт представителей власти с населением - востребованная форма работы. Она позволяет решить волнующие людей вопросы, оценить работу местной власти. Очередную встречу Администрация Президента проведет послезавтра, 12 июля.

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