Наталья Кочанова провела личный прием граждан в Лепеле

Личные приемы граждан показывают определенный срез в качестве работы местной власти. Такую точку зрения высказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Сегодня в Лепеле она провела личный прием граждан. Со своими проблемами приехали не только жители Витебской области, но Брестской, Минской и Могилевской. Поднимались вопросы наведения порядка на земле, повышения имиджа небольших населенных пунктов и развития малой родины. С просьбой помочь в завершении строительства мемориала в Сморгони на месте героических событий Первой мировой войны обратился представитель общественного объединения "Сморгонь фронтовая".

Благоустройством дворовых территорий обеспокоена житель Витебска Татьяна Марыскина.

В молодом микрорайоне по улице Медицинской рядом детскими площадками находится строительный котлован. Работы там не ведутся уже несколько лет. Незавершенная стройка хоть и обнесена забором, но дети без труда проникают туда для игр. Во время приема также поднимались вопросы трудоустройства, улучшения жилищных условий и развития бизнеса.