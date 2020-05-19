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Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию
Строительство жилья, благоустройство, поддержка пожилых людей - более 30 обращений со всей страны. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела сегодня прямую телефонную линию. Большинство вопросов социальной сферы: поддержка многодетных семей, выплата пособий и пенсий, адресная социальная помощь, трудоустройство и оздоровление. Поступали и коллективные обращения. Многие проблемы в компетенции местных властей - люди просили помочь с благоустройством дворовых территорий и приусадебных участков. Наталья Кочанова внимательно выслушала каждого, кто позвонил. Некоторые вопросы решались сразу, отдельные обращения взяты на личный контроль.
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