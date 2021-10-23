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Наталья Кочанова провела селекторное совещание по вопросам противодействия распространению COVID-19
Ситуацию с коронавирусом в Минске обсуждали сегодняв Совете Республики. Наталья Кочанова провела селекторное совещание по вопросам противодействия распространению инфекции. К разговору присоединились главврачи столичных больниц, поликлиник и РНПЦ.
Как отметила Наталья Кочанова, ситуация держится на жесточайшем контроле. Сейчас в Минске занято в стационарных учреждениях порядка 50 % койко-мест. Делается все, чтобы люди могли получить квалифицированную помощь. Мониторят наличие лекарств, кислорода.
Оказание плановой медицинской помощи в Минске не прекращается
Что касается плановой помощи (это не менее важно), все столичные РНПЦ и ряд больниц работают в обычном режиме. Например, в 9-й городской больнице помощь профильным пациентам оказывалась всегда. В 10-й сегодня функционирует офтальмологическое отделение. Также определены учреждения, которые возьмут на себя пациентов по таким профилям, как травматология, акушерство и гинекология.
Д. Пиневич: После поручения главы государства плановая помощь оказывается в полном объеме
Что касается заболеваемости, как отметил Дмитрий Пиневич, в последнюю неделю в Беларуси наблюдается незначительная, но тенденция по снижению темпов госпитализации пациентов в стационар. Меньше людей и нуждающихся в ИВЛ. Подробности в наших следующих выпусках.
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