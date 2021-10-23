Наталья Кочанова провела селекторное совещание по вопросам противодействия распространению COVID-19

Ситуацию с коронавирусом в Минске обсуждали сегодняв Совете Республики. Наталья Кочанова провела селекторное совещание по вопросам противодействия распространению инфекции. К разговору присоединились главврачи столичных больниц, поликлиник и РНПЦ.

Как отметила Наталья Кочанова, ситуация держится на жесточайшем контроле. Сейчас в Минске занято в стационарных учреждениях порядка 50 % койко-мест. Делается все, чтобы люди могли получить квалифицированную помощь. Мониторят наличие лекарств, кислорода.

Оказание плановой медицинской помощи в Минске не прекращается

Что касается плановой помощи (это не менее важно), все столичные РНПЦ и ряд больниц работают в обычном режиме. Например, в 9-й городской больнице помощь профильным пациентам оказывалась всегда. В 10-й сегодня функционирует офтальмологическое отделение. Также определены учреждения, которые возьмут на себя пациентов по таким профилям, как травматология, акушерство и гинекология.

Д. Пиневич: После поручения главы государства плановая помощь оказывается в полном объеме