Наталья Кочанова провела урок памяти для школьников гимназии № 31 г. Минска

Это в наших сердцах. Мы никогда этого не забываем. Важно, чтобы эта память была в сердцах молодых ребят, которые сегодня живут в мирной стране, где спокойствие, чистота, где созданы все условия для того, чтобы молодой человек сегодня смог себя реализовать. Но это надо понимать, как непросто дается вот это поддержание мира и спокойствия, как непросто дается все то, что сделали предыдущие поколения для развития нашей страны. И когда мы видим на полках магазинов продукты, когда мы видим, что у нас все есть сегодня, чтобы радоваться жизни, мы должны четко передать это молодым людям.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси