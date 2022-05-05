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Наталья Кочанова провела урок памяти для школьников гимназии № 31 г. Минска
Урок памяти, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сегодня для школьников 31-й столичной гимназии провела председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Встреча с ребятами получилась искренняя и теплая. Конечно же, вспомнили имена героев-освободителей, знаковые даты в истории того времени и самое главное - своих родных, кто сражался в Великой Отечественной войне. Еще школьники читали стихи. Спикер верхней палаты парламента поделилась с ребятами историей своей семьи.
Это в наших сердцах. Мы никогда этого не забываем. Важно, чтобы эта память была в сердцах молодых ребят, которые сегодня живут в мирной стране, где спокойствие, чистота, где созданы все условия для того, чтобы молодой человек сегодня смог себя реализовать. Но это надо понимать, как непросто дается вот это поддержание мира и спокойствия, как непросто дается все то, что сделали предыдущие поколения для развития нашей страны. И когда мы видим на полках магазинов продукты, когда мы видим, что у нас все есть сегодня, чтобы радоваться жизни, мы должны четко передать это молодым людям.
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