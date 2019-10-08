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Наталья Кочанова провела встречу с коллективом Белтелерадиокомпании
Внимание к людям и их проблемам, обратная связь, оперативность и качество информации - вот ключевые темы встречи главы Администрации Президента с коллективом Белтелерадиокомпании. Наталья Кочанова ответила на актуальные вопросы сотрудников холдинга. Говорили о компетентности и источниках информации, о непредвзятости в освещении проблем и общении в социальных сетях. Конкретные предложения прозвучали и на тему расширения национального контента на телевидении.
Диалог получился душевным и открытым. Наталья Кочанова поделилась с аудиторией не только опытом работы на госслужбе, но и рассказала о том, как проводит свободное время. Хотя его у главы Администрации Президента не много. Отвечая на искренность, молодые журналисты рассказали и о своих интересах.
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