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Наталья Кочанова провела встречу с Сергеем Лавровым - обсудили широкий спектр вопросов

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с министром иностранных дел Российской ФедерацииСергеем Лавровым. Состоялось обсуждение широкого круга вопросов двусторонних отношений и взаимодействия на международной арене с акцентом на развитии межпарламентских связей.

Встреча подтвердила обоюдное стремление к поступательному укреплению многопланового сотрудничества и интеграционных связей между нашими братскими странами.

Также парламентская делегация приняла участие в торжественном возложении цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой", установленным на аллее городов-героев в Александровском саду в Москве.

Также Наталья Кочанова и ее коллега Валентина Матвиенко посетили Покровский ставропигиальный женский монастырь.

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