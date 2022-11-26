Наталья Кочанова провела встречу с Сергеем Лавровым - обсудили широкий спектр вопросов

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с министром иностранных дел Российской ФедерацииСергеем Лавровым. Состоялось обсуждение широкого круга вопросов двусторонних отношений и взаимодействия на международной арене с акцентом на развитии межпарламентских связей.



Встреча подтвердила обоюдное стремление к поступательному укреплению многопланового сотрудничества и интеграционных связей между нашими братскими странами.



Также парламентская делегация приняла участие в торжественном возложении цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой", установленным на аллее городов-героев в Александровском саду в Москве.



Также Наталья Кочанова и ее коллега Валентина Матвиенко посетили Покровский ставропигиальный женский монастырь.