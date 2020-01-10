Наталья Кочанова проводит прием граждан в Совете Республики

Идти от жизни в решении спорных вопросов, с которыми сталкиваются люди, а также в принятии изменений в действующее законодательство. На это обратила внимание Председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время приема граждан. Кто-то приходит с предложениями, а кто-то с просьбой о помощи, не дождавшись ответа от местных властей или руководителей своих предприятий.





Главное - четкое исполнение обязанностей на местах, в том числе по работе с обращениями граждан

Это касается и вопросов социальных: применения статей декрета № 18, оплаты услуг ЖКХ, решения квартирного вопроса для многодетных и устранения недочетов капремонта. На сегодняшний прием в Совет Республики записалось около 40 человек из Минска и регионов. Каждый вопрос будет тщательно разбираться с привлечением специалистов. Главное - четкое исполнение обязанностей на местах, в том числе по работе с обращениями граждан.