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Наталья Кочанова рассказала про повод для гордости, который есть у каждого белоруса
За относительно небольшой период истории белорусы сумели построить суверенную, независимую страну, и этим нужно гордиться. Такое мнение в беседе с журналистами выразила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова на торжественном мероприятии по случаю Дня государственных флага, герба и гимна, пишет БЕЛТА.
За относительно небольшой период истории белорусы сумели построить суверенную, независимую страну, обратила внимание Наталья Кочанова. "Этим надо гордиться. Это наша гордость, наша сила, - подчеркнула она. - Мы построили великолепную, прекрасную страну, которую мы любим и которой гордимся. И этот праздник - подтверждение тому. Посмотрите, сколько молодежи, сколько у них гордости за свою Родину!"
Наталья Кочанова убеждена в особой важности и значимости того, что в Беларуси отмечается такой замечательный праздник. "Это очень важно для молодых поколений,чтобы они впитывали и гордились своей славной историей, которую передали старшие поколения. Я верю в будущее нашей страны, потому что у нас такая прекрасная молодежь. У нас такая прекрасная и любимая страна! Искренне поздравляю всех с праздником!" - добавила председатель Совета Республики.
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