Наталья Кочанова рассказала про повод для гордости, который есть у каждого белоруса

За относительно небольшой период истории белорусы сумели построить суверенную, независимую страну, и этим нужно гордиться. Такое мнение в беседе с журналистами выразила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова на торжественном мероприятии по случаю Дня государственных флага, герба и гимна, пишет БЕЛТА.



За относительно небольшой период истории белорусы сумели построить суверенную, независимую страну, обратила внимание Наталья Кочанова. "Этим надо гордиться. Это наша гордость, наша сила, - подчеркнула она. - Мы построили великолепную, прекрасную страну, которую мы любим и которой гордимся. И этот праздник - подтверждение тому. Посмотрите, сколько молодежи, сколько у них гордости за свою Родину!"