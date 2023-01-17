Наталья Кочанова: Россия по-прежнему остается нашим стратегическим партнером

Главный вопрос в интеграции - это экономика. И, несомненно, основной составляющей в нашем проведении этого мероприятия является подписание контрактов и соглашений. В прошлом году это была значительная сумма, было подписана контрактов и соглашений на 65 млрд российских рублей или 2,5 млрд белорусских. Мы рассчитываем, что в этом году мы не меньше подпишем контрактов и соглашений по сотрудничеству с Российской Федерацией. Эта работа проводится в течение всего года. Я еще раз хотела бы отметить, что проведение Форума регионов - это как бы вершина подведения итогов той работы, которая проходит на протяжении всего года.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси