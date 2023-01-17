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Наталья Кочанова: Россия по-прежнему остается нашим стратегическим партнером
Россия по-прежнему остается нашим стратегическим партнером. Об этом заявила Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, во время заседания организационного комитета по подготовке и проведению X Форума регионов Беларуси и России. По словам спикера верхней палаты парламента, те вопросы, которые сегодня приходится решать в двух странах, созвучны. В рамках санкционного давления наши государства стали еще ближе. Так, юбилейный Форум регионов Беларуси и России пройдет 26-28 июня в Уфе. Запланирована обширная программа. Это и деловая часть, а также выставка достижений народного хозяйства. Прежде всего на ней представят продукцию совместных российско-белорусских предприятий. Сделают акцент и на развитие интеграции между молодежью двух стран. Расширится и количество секций - в этом году их будет десять. На них планируют озвучить актуальные вопросы. Это и создание совместных предприятий, и выпуск импортозамещающей продукции.
Главный вопрос в интеграции - это экономика. И, несомненно, основной составляющей в нашем проведении этого мероприятия является подписание контрактов и соглашений. В прошлом году это была значительная сумма, было подписана контрактов и соглашений на 65 млрд российских рублей или 2,5 млрд белорусских. Мы рассчитываем, что в этом году мы не меньше подпишем контрактов и соглашений по сотрудничеству с Российской Федерацией. Эта работа проводится в течение всего года. Я еще раз хотела бы отметить, что проведение Форума регионов - это как бы вершина подведения итогов той работы, которая проходит на протяжении всего года.
IX Форум регионов проходил в Гродно. Было подписано большое количество контрактов - около 70. В целом за время работы форума Беларусь и Россия заключили контрактов почти на 3 млрд долларов и около 400 соглашений о сотрудничестве.
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