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Наталья Кочанова: Российская сторона - надежные партнеры и добрые друзья
"Не просто надежные партнеры, а добрые друзья, которые всегда подставят плечо и будут идти вместе", - такое мнение высказала Наталья Кочанова в адрес российской стороны накануне на встрече с вице-председателем Совета Федерации Константином Косачевым. Спикер верхней палаты отметила, что такая поддержка для нас очень важна. В этих непростых условиях вместе можно эффективнее противостоять вызовам современности, которые каждый раз появляются в отношении наших стран. Также Наталья Кочанова обратила внимание, что в реализации программ, подписанных Александром Лукашенко и Владимиром Путиным на Высшем государственном совете Союзного государства, предстоит большая работа, в том числе в плане унификации законодательства. Кроме того, сейчас начинается подготовка к IX Форуму регионов Беларуси и России.
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