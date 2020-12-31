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Наталья Кочанова сегодня наградила медалями "За трудовые заслуги" глав Ленинского, Партизанского, Московского, Заводского и Центрального районов Минска

Подведение итогов года, вручение наград за плодотворный труд и высокий профессионализм. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова сегодня наградила медалями "За трудовые заслуги" глав Ленинского, Партизанского, Московского, Заводского и Центрального районов Минска. Кроме того благодарности президента объявлены руководителям четырех районов - Фрунзенского, Советского, Первомайского и Октябрьского.

Торжественная церемония вручения госнаград состоялась сегодня и в Минской городской ратуше. Медалей "За трудовые заслуги", Франциска Скорины и благодарности президента удостоены представители стройотрасли, спорта, культуры, педагоги.

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