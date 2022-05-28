Наталья Кочанова удостоена звания "Почетный гражданин Полоцкого района"

В Полоцке второй день торжеств. 1160 лет древнейшему городу, главное достояние которого - это люди. Праздничный день начался с красочного шествия. Колонны олицетворяла вехи его истории: Средневековье и становление православия, первое печатное слово и Франциск Скорина, война 1812 года и кровопролитие Второй мировой. Участники - жители Полоцка, представители трудовых коллективов. Многие полоцкие бренды хорошо известны не только в Беларуси, но и за рубежом. Поздравления с праздником полочанам передал Президент Александр Лукашенко и председатель Совета Министров Союзного государства Михаил Мишустин. Чествовали сегодня лучших тружеников. Грамотами Совета Республики, областного и районного исполнительных комитетов отмечены руководители и работники Полоцкого водоканала, зеленхоза, сельскохозяйственных предприятий, городской больницы.