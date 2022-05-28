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Наталья Кочанова удостоена звания "Почетный гражданин Полоцкого района"

В Полоцке второй день торжеств. 1160 лет древнейшему городу, главное достояние которого - это люди. Праздничный день начался с красочного шествия. Колонны олицетворяла вехи его истории: Средневековье и становление православия, первое печатное слово и Франциск Скорина, война 1812 года и кровопролитие Второй мировой. Участники - жители Полоцка, представители трудовых коллективов. Многие полоцкие бренды хорошо известны не только в Беларуси, но и за рубежом. Поздравления с праздником полочанам передал Президент Александр Лукашенко и председатель Совета Министров Союзного государства Михаил Мишустин. Чествовали сегодня лучших тружеников. Грамотами Совета Республики, областного и районного исполнительных комитетов отмечены руководители и работники Полоцкого водоканала, зеленхоза, сельскохозяйственных предприятий, городской больницы.

Я горжусь, что я живу в этом замечательном городе, в этом древнем оплоте белорусской государственности. А сегодня это современный, развитый, красивый, уютный город, где живут и работают замечательные люди.
Ледий Лысенок, заслуженный работник филиала "Полоцкводоканал" УП "Витебскоблводоканал"
Эта награда не совсем индивидуальная. В первую очередь это заслуга коллектива Полоцкой городской больницы, который два последних года смог достойным образом работать. У нас открылась новая ПЦР-лаборатория, а в течение буквально трех-четырех недель откроется МРТ-кабинет.
Алексей Аниськович, заместитель главврача Полоцкой центральной городской больницы

По традиции в день рождения города торжественно присваивают звание "Почетный гражданин Полоцкого района". В этом году его удостоена уроженка Полоцка, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.


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