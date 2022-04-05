Наталья Кочанова: В магазинах должны быть четко выверены не только цены, но и ассортимент

В Беларуси продолжается контроль стоимости социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров и лекарственных препаратов. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня провела мониторинг цен в столичном универмаге "Беларусь". Задача - следить за изменением стоимости продуктовой корзины и товаров первой необходимости поставлена главой государства. Причем внимание во время мониторинга уделяется и ассортиментному перечню, а также производителю, представленному в торговых центрах.



Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Перечень ассортиментный выдерживается. Хотя определенный ажиотаж, когда резко начали меняться курсы валют, у населения присутствовал. Какие-то товары раскупили, но вместе с тем заявки выполняются. Для нас важно посмотреть наличие товаров, которые производятся в нашей стране, наши, белорусские: газовые плиты "Гефест", холодильники "Атлант", белорусские телевизоры. Во всяком случае, все есть. Мониторинг цен проходит во всех регионах страны. Стоимость социально значимых товаров, продуктов питания и лекарственных препаратов держат на контроле сенаторы, Министерство антимонопольного регулирования и Комитет госконтроля.