Наталья Кочанова: В Минске до 1 мая полностью должен быть наведен порядок с наружной рекламой

До 1 мая полностью должен быть наведен порядок с наружной рекламой - такую задачу на совещании перед городскими властями поставила уполномоченный представитель главы государства по Минску Наталья Кочанова. В совещании под ее председательством приняло участие руководство Администрации Президента, представители Министерства информации, МВД, Мингорисполкома, а также главы администраций районов города. Внимание ответственных лиц должно быть уделено не просто установке билбордов и других конструкций, а их содержанию.