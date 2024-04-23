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Наталья Кочанова: В Минске до 1 мая полностью должен быть наведен порядок с наружной рекламой
До 1 мая полностью должен быть наведен порядок с наружной рекламой - такую задачу на совещании перед городскими властями поставила уполномоченный представитель главы государства по Минску Наталья Кочанова. В совещании под ее председательством приняло участие руководство Администрации Президента, представители Министерства информации, МВД, Мингорисполкома, а также главы администраций районов города. Внимание ответственных лиц должно быть уделено не просто установке билбордов и других конструкций, а их содержанию.
Безусловно, этот вопрос ежедневно на контроле в городе, мониторинг проводится систематически. Выявляются нарушения, которые касаются как технического состояния щитовых рекламных конструкций, так и качества и актуальности сюжетов наружной рекламы. Этому следует уделять внимание. Все недостатки контролируются для устранения.
Напомним, совершенствование законодательства по вопросам рекламы рассматривалось на экспертном совете Совета Республики в конце прошлого года. Принятый закон "Об изменении законов рекламы" вступает в силу 11 июля. Нововведения предусматривают уточнения подходов по согласованию наружной рекламы, расширение возможностей для бизнеса и СМИ. Вводится и ряд запретов, в том числе на оказание услуг по размещению рекламы в сети Интернет юрлицами и ИП, не включенными в реестр рекламораспространителями.
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