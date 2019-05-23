Наталья Кочанова в Могилеве встретилась с представителями местной цыганской диаспоры

По поручению Президента Беларуси глава Администрации Президента Наталья Кочанова сегодня в Могилеве встретилась с представителями местной цыганской диаспоры. Поводом для разговора стали жалобы, озвученные в средствах массовой информации, на нарушения в ходе проверочных мероприятий по факту гибели инспектора ДПС Евгения Потаповича. Обращавшихся Президент услышал, направив своего представителя для обстоятельного разговора. Наталья Кочанова за произошедшую ситуацию представителям местной диаспоры принесла извинения, если действительно во время расследования обстоятельств дела имели место факты некорректных действий. Также глава Администрации акцентировала внимание, что по всем жалобам и обращениям будут проведены разбирательства. Особо отметила, что межэтнический мир и согласие в нашей стране являются безусловным приоритетом.