Наталья Кочанова встретилась с членами президиума Молодежного парламента, БРСМ и активом Минска

Созидательные инициативы белорусской молодежи и работа диалоговых площадок - эти темы стали основными на сегодняшней встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с членами президиума Молодежного парламента, БРСМ и молодежным активом города Минска. Беседа получилась живой и непринужденной. Участники обсуждали ситуацию в стране, задавали вопросы и вносили предложения по формированию и развитию молодежной политики.