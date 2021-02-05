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Наталья Кочанова встретилась с членами президиума Молодежного парламента, БРСМ и активом Минска

Созидательные инициативы белорусской молодежи и работа диалоговых площадок - эти темы стали основными на сегодняшней встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с членами президиума Молодежного парламента, БРСМ и молодежным активом города Минска. Беседа получилась живой и непринужденной. Участники обсуждали ситуацию в стране, задавали вопросы и вносили предложения по формированию и развитию молодежной политики.

Напомним, Молодежный парламент создан в июле прошлого года, первый созыв объединил 70 молодых людей из всех областей страны и столицы в возрасте от 18 до 31 года.

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