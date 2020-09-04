Наталья Кочанова встретилась с представителями депутатского корпуса Минской области

Быстро реагировать на вопросы местного значения, быть в контакте с каждым, не только решать те или иные проблемы, но и проводить разъяснительную работу с гражданами. Сегодня в верхней палате парламента собрались представители депутатского корпуса Минской области. Председатель Совета Республики еще раз напомнила: качество и условия жизни белорусов во многом зависят от проводимой ими работы.



Главная задача для депутата любого уровня - никакого формализма. В центре внимания - социально-экономическое развитие столичного региона, внутриполитическая обстановка, а также в целом роль местных Советов депутатов. Напомним, такие заседания ранее прошли с народными избранниками и других регионов Беларуси. По словам Натальи Кочановой, подобные встречи на региональном уровне станут традиционными. Это позволит всегда оставаться в диалоге и оперативно решать актуальные вопросы.



