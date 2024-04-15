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Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом Глубокского молочно-консервного комбината
Продовольственная безопасность,процесс законотворчества и роль в немкаждогобелоруса,работа с молодежью, привлечение кадров в сельскую местность, развитие регионов. Широкий спектр актуальных вопросов был поднят во время встречи председателя Совета Республики Натальи Кочановой с трудовым коллективом Глубокского молочно-консервного комбината. Предприятие сболеечем полувековойисториейвнедряет современные подходы в производство. Здесь выпускают около80наименований натуральной продукции. Осваивают новые рынкисбыта, налаженосотрудничествос пятнадцатью странами.
"Мы стремимся к качеству, работаем над этим. А проведенная ранее модернизация, естественно, нам помогает в этом", - сказала замдиректора Глубокского молочно-консервного комбината Ирина Васькович.
Во время встречи с трудовым коллективом затронули иподготовкук XI Форуму регионов Беларуси и России, который уже летом примут Витебск, Полоцк и Новополоцк. Для предприятий, в том числе и Глубокского молочно-консервного комбината, это возможность наладить связи для еще большего взаимодействия с регионами России. Предприятие славится классической линейкой продукции. К примеру, сгущенныммолоком, но и готово выпускать новинки.
"Мы видим основные задачи - это загрузка наших производственных мощностей, укреплениена экспортном направлении. Эти встречи дают уверенность, что мы не одни. Думаю, что мы добьемся больших результатов и выйдем на новые рубежи", - поделился гендиректорГлубокского молочно-консервного комбината Валерий Дулинский.
Переоценить возможность такихвстречпросто невозможно. Нам нужно чаще бывать в коллективах,встречатьсяс людьми и тогда принимать абсолютно правильные, выверенные решения для того или иного региона или в целом для страны. Вот как сегодня. Я для себя в очередной разубедилась, что вопросы, которые касаются жилья в небольшихнаселенныхпунктах, актуальны.
Встречапрошла в доверительной атмосфере. Люди смогли задать совершенно любые вопросыи получили исчерпывающие ответы.И как показало общение, трудовой коллектив настроен на продуктивную работу, чтобы на столах белорусов всегда была качественная продукция.
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