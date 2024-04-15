Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом Глубокского молочно-консервного комбината

Переоценить возможность такихвстречпросто невозможно. Нам нужно чаще бывать в коллективах,встречатьсяс людьми и тогда принимать абсолютно правильные, выверенные решения для того или иного региона или в целом для страны. Вот как сегодня. Я для себя в очередной разубедилась, что вопросы, которые касаются жилья в небольшихнаселенныхпунктах, актуальны.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси