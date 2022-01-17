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Наталья Кочанова встретилась сегодня с представителями Белорусской православной церкви

В стране продолжается всенародное обсуждение Основного закона.Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась сегодня с представителями Белорусской православной церкви. Духовенство представило свои предложения по изменению и дополнению Конституции. Прежде всегоинициативы касаются сохранения мировоззренческих и духовно-нравственных ценностей, патриотического воспитания и защиты семьи. Все предложения, разработанные православной церковью, (их около десяти) основаны на обращениях граждан и общественных объединений.

Красной линией там идет семейная тематика - защита традиционных ценностей, культуры нашего народа. Делается акцент на том, что существует определенная историческая преемственность, у нас очень богатая история. И, конечно же, те традиции и ценности, которые были сформированы в течение тысячелетий, конечно, они должны в той или иной степени отражены в Конституции.
Игорь Васько, председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви


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