Наталья Кочанова встретилась сегодня с представителями Белорусской православной церкви

Красной линией там идет семейная тематика - защита традиционных ценностей, культуры нашего народа. Делается акцент на том, что существует определенная историческая преемственность, у нас очень богатая история. И, конечно же, те традиции и ценности, которые были сформированы в течение тысячелетий, конечно, они должны в той или иной степени отражены в Конституции.

Игорь Васько, председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви