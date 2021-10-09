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Наталья Кочанова встретилась со студентами Полоцкого госуниверситета
Закрытых тем нет. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова встретилась со студентами и преподавателями Полоцкого государственного университета. Диалог длился больше двух часов. Вопросы звучали разные. Обсуждали общественно-политическую обстановку в стране, конституционную реформу. Студентов интересовала тема борьбы с ковидом. Спикер верхней палаты парламента назвала вакцинацию самым эффективным методом борьбы с пандемией. Рассказала, что сделала прививку сама и вся ее семья. Шла речь о развитии Полоцкого района. В ближайшие пять лет в экономику и социальную сферу региона вложат более 350 миллионов рублей. Комплексом мер по развитию региона до 2025 года предусмотрено создание новых рабочих мест, качественной инфраструктуры для жизни и отдыха, развитие туризма. Ведь Полоцк - древнейший город Беларуси с богатой историей. Внимание в аудитории было уделено роли молодежи в общественной и политической жизни страны.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я увидела, что ребят волнуют вопросы, которые касаются развития нашей страны, а не только образовательной системы. Мне важно, что я смогла до них донести, чем занимается Совет Республики непосредственно, как мы работаем. И, конечно, очень важно, что ребята обратили внимание на работу молодежного парламента. Молодежь не должна думать о том, что придет время и я когда-то что-то сделаю для своей страны. Они должны понимать, что сегодня они тоже несут ответственность за свою страну.
Председатель Совета Республики постоянно проводит встречи со студенческой молодежью. Так, в этом году учащиеся Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета имени Петра Мироновича Машерова побывали в Совете Республики на экскурсии.
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