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Наталья Кочанова высоко оценила работу органов власти Петриковского района

В регионах должны быть созданы все условия для комфортной жизни людей, и это ключевая задача для местных властей, отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в Петриковском районе. Там прошло выездное заседание по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. Участники встречи посетили значимые объекты региона. Благодаря запуску местного горно-обогатительного комбината инфраструктура райцентра стала развиваться.


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Построили новый микрорайон с современным детским садом, реконструировали корпус центральной районной больницы, а физкультурно-оздоровительный комплекс "Припять" стал главной спортивной площадкой для жителей города.


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Чистота, порядок, и это говорит о том, что здесь люди и сами заботятся о том, что уже сделано. Потому что понятно: определенные средства затрачивает на это государство, областной исполком выделяет средства на наведение порядка, развитие инфраструктуры в таких регионах, местные органы власти. Но вместе с тем все это было бы невозможно без решения этих совместных задач вместе с людьми, которые живут здесь. Поэтому я оцениваю очень высоко работу местных органов власти и, самое главное, депутатского корпуса.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси


Также участники заседания обсудили развитие экономического потенциала Гомельской области. Вклад региона в ВВП страны по итогам девяти месяцев текущего года составил около 12 %. На сегодня в Гомельской области разработано 134 инвестиционных проекта, 8 из них уже реализованы.

Фото:БелТА

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