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Наталья Кочанова высоко оценила работу органов власти Петриковского района
В регионах должны быть созданы все условия для комфортной жизни людей, и это ключевая задача для местных властей, отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в Петриковском районе. Там прошло выездное заседание по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. Участники встречи посетили значимые объекты региона. Благодаря запуску местного горно-обогатительного комбината инфраструктура райцентра стала развиваться.
Построили новый микрорайон с современным детским садом, реконструировали корпус центральной районной больницы, а физкультурно-оздоровительный комплекс "Припять" стал главной спортивной площадкой для жителей города.
Чистота, порядок, и это говорит о том, что здесь люди и сами заботятся о том, что уже сделано. Потому что понятно: определенные средства затрачивает на это государство, областной исполком выделяет средства на наведение порядка, развитие инфраструктуры в таких регионах, местные органы власти. Но вместе с тем все это было бы невозможно без решения этих совместных задач вместе с людьми, которые живут здесь. Поэтому я оцениваю очень высоко работу местных органов власти и, самое главное, депутатского корпуса.
Также участники заседания обсудили развитие экономического потенциала Гомельской области. Вклад региона в ВВП страны по итогам девяти месяцев текущего года составил около 12 %. На сегодня в Гомельской области разработано 134 инвестиционных проекта, 8 из них уже реализованы.
Фото:БелТА
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