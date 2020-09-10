Наталья Кочанова: За любыми решениями государства стоят прежде всего люди и жизнь страны

Предприятие "Молочный мир" - один из лидеров молочной промышленности страны. Здесь трудятся около 2 тысяч сотрудников. В сутки завод перерабатывает около 1,5 тысячи тонн молока. Ставка сделана на техническое перевооружение, что позволяет увеличивать мощности по переработке, расширять ассортимент, улучшать качество продукции, делать ее более конкурентоспособной. Сейчас на предприятии выпускают более 300 видов разнообразной молочной продукции, причем почти 70 % поставляется на экспорт. Продукция представлена на рынках России и Китая, поставляется в ОАЭ, Вьетнам и Филиппины, а также другие страны.