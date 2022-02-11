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Наталья Цилинская - гость программы "Скажинемолчи"

Активно следит за Зимней Олимпиадой, как и большинство белорусов, и восхищается медальным выступлением биатлониста Антона Смольского и именитая белорусская велогонщица Наталья Цилинская. Она стала гостьей программы "Скажинемолчи!". Отметим, восьмикратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады-2004 в детстве мечтала стать хирургом, но в итоге сделала выбор в пользу велоспорта. Сейчас Наталья воспитывает не только своих четверых детей - троих девочек и мальчика, но и подрастающее поколение в этом виде спорта, занимает должность председателя.

Все выпуски "Скажинемолчи" на ютуб-канале "Беларусь 1"

О главных отличиях трекового велоспорта от шоссейного, гендерном неравенстве в мировом спорте и не только. Новый выпуск проекта уже доступен на сайте Белтелерадиокомпании, на ютуб-канале "Беларусь 1", а также в телеграм-канале программы.

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