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Наталья Цилинская рассказала, как появился велодром на "Минск-Арене"
Уникальное сооружение по многофункциональности и сложности технического исполнения. Площадка, которая известна далеко за пределами нашей страны. Объект принимал крупные международные спортивные соревнования, а также концерты и шоу мирового масштаба.
"Минск-Арена" празднует 15-летний юбилей. Именно 9 декабря 2008 года комплекс получил свидетельство о регистрации. К событию в документальном фильме "Символ победителей" причастные к созданию "Минск-Арены" рассказали, как происходило строительство.
У нас с Президентом состоялся разговор, и мы заключили соглашение или договор - я пообещала, что у меня будет два золота на Олимпийских играх, а Президент сказал, что тогда он построит велодром, - вспоминает она. - Я привезла с Олимпиады в Афинах только бронзу, то есть я свои обязательства не выполнила. А он свое выполнил. Теперь у нас есть велодром.
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