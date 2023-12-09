Наталья Цилинская рассказала, как появился велодром на "Минск-Арене"

У нас с Президентом состоялся разговор, и мы заключили соглашение или договор - я пообещала, что у меня будет два золота на Олимпийских играх, а Президент сказал, что тогда он построит велодром, - вспоминает она. - Я привезла с Олимпиады в Афинах только бронзу, то есть я свои обязательства не выполнила. А он свое выполнил. Теперь у нас есть велодром.

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велоспорта, бронзовый призер Олимпийских игр - 2004, 8-кратная чемпионка мира