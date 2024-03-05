НАТО готовится к войне? Мария Петрашко проанализировала заявления западных политиков и реальные угрозы

Утечка разговора высокопоставленных немецких офицеров шокировала не только мировое сообщество, население самой Германии, но и политический истеблишмент Евросоюза. По данным издания Bloomberg, скандал возродил раскол между Германией и союзниками по поводу поставок новых вооружений Киеву, инцидент вызвал раздражение французов и британцев.

Однако мир больше беспокоит угроза масштабного военного конфликта. О грани между громкими заявлениями западных политиков и реальной угрозой для нашей безопасности - авторский комментарий Марии Петрашко.

Никогда еще роза ветров НАТО не поворачивалась на Восток столь агрессивно и активно, как в последний месяц. Но где военная риторика не больше чем риторика, а где реальный риск для нашей с вами безопасности?

Итак. Сначала Макрон заявляет о перспективе отправки европейского военного контингента в Украину, чем вызывает шквал критики и даже акции протеста во Франции с лозунгами "сам едь в Украину", но на французов Эммануэлю давно наплевать. Затем министр обороны США в открытую говорит о войне НАТО с Россией.





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Фактически прямое объявление войны просто без назначения конкретной даты. И в дополнение скандал с прослушанным разговором Германии. Слитый диалог демонстрирует нам очень многое. Вы все уже слышали о планах немцев разбомбить Крымский мост, направить ракеты Taurus. Но куда интереснее, как немецкие офицеры спокойно констатируют и подтверждают активную работу агентуры Запада в Украине. Хотя официально все якобы в конфликт особо не вовлечены и Украину поддерживают номинально.

Переговоры:





У них есть несколько человек на местах. Французы так не делают. Они поставляют в Украину Q7 с ракетами Scalp. Storm Shadow и Scalp имеют схожие технические характеристики для их установки. Как мы будем решать эту проблему?

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Герхартц:

Как вы считаете, можно ли надеяться на то, что Украина сможет все сделать самостоятельно? Ведь известно, что там находится много людей в гражданской одежде, которые говорят с американским акцентом. Поэтому вполне возможно, что скоро они будут в состоянии сами использовать? Ведь все спутниковые снимки у них есть.

Забавно, что теперь Вооруженные силы России еще одну схему поставок знают. Спокойно, как должное признают немцы и тот факт, что летают в Украину как к себе на дачу и инструктируют.

Переговоры:

Фенске:

Я должен лететь туда 21 февраля, нужно оптимально все спланировать, а не так, как было со Storm Shadow, когда планировали контрольные точки. Надо подумать, как облететь или же пролететь ниже сектора обзора РЛС. Если все подготовить, то обучение будет более эффективным.

Сейчас коллективный Запад, конечно же, скажет, что это не больше чем амбиции военных, а Шольц вообще не при делах.

Вот вам и демократия, и якобы свобода слова. Следы заметают мастерски, опыт уже есть - подрывы Северных потоков так и остались неизведанным. Или вот еще хуже: в этом скандале провинившиеся по уши немцы умудрились обвинить Россию.





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Может, еще и Гитлер напал на Европу и СССР, потому что его российские хакеры взломали?

О том, как тщательно они готовят атаку на Крымский мост, на другие объекты, прежде всего склады с боеприпасами и, главное, как при этом хотят обязательно всех обмануть, чтобы подумали не на них, а на американцев, британцев, поскольку они и так уже там находятся. Ну, это кричащее саморазоблачение. Того же уровня, только в военной области, такое же саморазоблачение, как в области политической признание Меркель, Олланда и Порошенко, что никто не собирался минские договоренности выполнять. Сергей Лавров, министр иностранных дел России





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Страны Запада всегда будут лгать и отнекиваться, сейчас все дружно заявят, что вообще не планируют воевать с Россией. Макрон уже отрекся от своего скандального заявления и уверяет, что французов-то точно не отправят на смерть украинскую.

Только вот факты - вещь упрямая, говорят они как раз о подготовке НАТО к нападению. У наших границ проходят крупнейшие военные учения НАТО в Европе – Steadfast Defender -2024. В них участвуют 90 тыс. представителей всех родов войск из 31 страны Североатлантического альянса. В ходе учений планируется отработка тренировочного сценария по нанесению ядерных ударов по территории Беларуси и России.



НАТО, кстати, снова расширилось, приняв нового участника.

США планируют поставить в Польшу в 2024-2026 годах 250 танков Abrams последнего поколения и около 100 ударных вертолетов Apache новейшей модификации. Т.е. Польша станет первой страной за пределами США, получившей современные системы боевого управления ПВО средней дальности на базе ЗРК Patriot и АСУ. У границ с Беларусью будет дислоцирована новая механизированная дивизия численностью 33 тыс. военнослужащих.

Также Штаты открыли в Латвии очередной центр снабжения НАТО "для поддержания боевой готовности в пределах Латвии и Балтийского региона". В Латвии основу группировки НАТО составляют канадские механизированная пехотная рота, артиллерийская батарея и рота боевой поддержки. Группа состоит более чем из 1700 солдат из 11 стран. Канада планирует усилить группу до уровня бригады.





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