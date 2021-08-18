ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

НАТО наращивает боевой потенциал - у границ Беларуси свыше 10 тыс. военных

НАТО наращивает боевой потенциал и военную инфраструктуру у границ Беларуси. Об этом заявил госсекретарь Совбеза нашей страны. Александр Вольфович отметил, что у наших границ свыше 10 тысяч человек и более 500 единиц тяжелой военной техники. Численность Вооруженных сил Польши и стран Балтии только увеличивается, формируются новые соединения сухопутных войск.

В Совбезе Беларуси отметили, что такие действия происходят "в условиях беспрецедентного обострения военно-политической обстановки по линии Россия - Запад".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все