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НАТО не должно существовать, такое мнение высказала министр здравоохранения Сербии

НАТО не должно существовать, такое мнение высказала в "Актуальном интервью" министр здравоохранения Сербии. Даница Груйичич плотно занимается темой последствий агрессии НАТО против Югославии в 1999году. За 2,5 месяца бомбардировок на эти земли было сброшено в снарядах 15 т обедненного урана.

Позже страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе. За первые 10 лет заболели раком около 30 тыс. человек, из них - до 18 тыс. умерли. И все этоне только агрессия против суверенной страны и попрание всех норм международного права, но это стало началом большого похода НАТО на восток.


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НАТО, по моему мнению, не должно существовать. Потому что угрозы от России действительно нет. Они сами себе угрожают. Ищут врага, обязательно на Востоке. Люди там во власти не поймут одного: мир меняется. И фашистские режимы уходят в прошлое. А кто остается фашистами? Наши западные "друзья". Не было бы НАТО, не было бы конфликта в Украине.
Даница Груйичич, министр здравоохранения Сербии

Тогда, в 1999-м, единственным Президентом, прилетевшим поддержать Югославию, был Александр Лукашенко. И сегодня сербы помнят этот сильный поступок. О бомбардировках и их радиоактивном следе, о политике НАТО сегодня и об отношении к Беларуси. Смотрите "Актуальное интервью" сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".

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