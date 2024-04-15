НАТО не должно существовать, такое мнение высказала министр здравоохранения Сербии

НАТО, по моему мнению, не должно существовать. Потому что угрозы от России действительно нет. Они сами себе угрожают. Ищут врага, обязательно на Востоке. Люди там во власти не поймут одного: мир меняется. И фашистские режимы уходят в прошлое. А кто остается фашистами? Наши западные "друзья". Не было бы НАТО, не было бы конфликта в Украине.

Даница Груйичич, министр здравоохранения Сербии