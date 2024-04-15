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НАТО не должно существовать, такое мнение высказала министр здравоохранения Сербии
НАТО не должно существовать, такое мнение высказала в "Актуальном интервью" министр здравоохранения Сербии. Даница Груйичич плотно занимается темой последствий агрессии НАТО против Югославии в 1999году. За 2,5 месяца бомбардировок на эти земли было сброшено в снарядах 15 т обедненного урана.
Позже страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе. За первые 10 лет заболели раком около 30 тыс. человек, из них - до 18 тыс. умерли. И все этоне только агрессия против суверенной страны и попрание всех норм международного права, но это стало началом большого похода НАТО на восток.
НАТО, по моему мнению, не должно существовать. Потому что угрозы от России действительно нет. Они сами себе угрожают. Ищут врага, обязательно на Востоке. Люди там во власти не поймут одного: мир меняется. И фашистские режимы уходят в прошлое. А кто остается фашистами? Наши западные "друзья". Не было бы НАТО, не было бы конфликта в Украине.
Тогда, в 1999-м, единственным Президентом, прилетевшим поддержать Югославию, был Александр Лукашенко. И сегодня сербы помнят этот сильный поступок. О бомбардировках и их радиоактивном следе, о политике НАТО сегодня и об отношении к Беларуси. Смотрите "Актуальное интервью" сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".
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