Натовские фантазии о победе - в проекте "Вечерний Мамыкин"

У натовской верхушки разыгралась фантазия - из-за отсутствия реальных побед они снова придумали, что победили. И опять в теории, как уже было с Ливией, Афганистаном, Ираком и Югославией.

Потомок белорусских эмигрантов генерал США Гринкевич замахнулся на родину своего прадеда и решил отправить дальнобойные ракеты в Беларусь.

Андрей Мамыкин проследил родословную генерала НАТО и выяснил, почему ему никогда не попасть в цель.

"Вечерний Мамыкин" 28 октября в 21:15 и 23:15 на "Первом информационном".