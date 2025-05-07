Нацбанк презентовал памятные монеты и банкноту к 80-летию Победы

Памятные монеты и банкноту к 80-летию Победы презентовал сегодня Нацбанк в Музее Великой Отечественной войны. Это не первая серия к юбилейному 9 Мая, но впервые она дополнена купюрой.

Старт продаж также сегодня, но очередь в кассу начали занимать со вчерашнего дня. Коллекционеры приезжают со всех уголков Беларуси. Наш корреспондент Светлана Лукьянюк о памяти, которая воплощается в драгоценном металле.

То, что Нацбанк выпустит памятные монеты и к 80-летию Победы, стало известно еще в конце марта. С того времени нумизматы замерли в ожидании старта продаж. Ведь тираж небольшой, а номинал и вовсе настоящий эксклюзив.

Но не только коллекционеры охотятся за экземпляром. Как только стало известно, что скоро старт продаж, в колл-центр регулятора звонили изо всех уголков Беларуси, да и наши гости из других стран хотят увезти такой сувенир на родину.

Тираж ограничен, и юбилейный выпуск будет расти в цене. Банкнот 80 тысяч штук. Монет серебряных - две с половиной тысячи и медно-никелевых - 5 тысяч. Это не первая серия к юбилейному 9 Мая, но впервые она дополнена купюрой. Кстати, ее эскиз рождался достаточно долго.

Пулевое отверстие на монете как память о погибших на войне. Разрушенные здания, знаменитый танк Т-34, крылатый Ил и три гвоздики. На обратной стороне – мирная жизнь: хлебные колосья, цветы и ясное небо. Голубую эмаль использовали впервые, есть она и на самой значимой награде - ордене «Победы». По экземпляру юбилейных монет и банкнота будут и в Музее Великой Отечественной войны.

В Нацбанке трепетно относятся к сохранению исторической памяти, скажет Роман Головченко. В 2005 году регулятор впервые выпустил памятные монеты к юбилейному 9 Мая. Всего их ныне 10 наименований и 30 с половиной тысяч экземпляров. Пополнить коллекции новыми к 80-летию Великой Победы - это для многих большая удача.