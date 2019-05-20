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Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей
Новые образцы 5- и 10-рублевых купюр представил сегодня Национальный банк. Большой объем банкнот таким номиналом, введенных в обращение в 2016 году после деноминации, стал ветхим.
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В новых купюрах дополнительный водяной знак и более широкая защитная нить. Изменился и дизайн: исчезла надпись "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи главы Нацбанка. Также детализированы архитектурные изображения. Год выпуска вместо 2009-го 2019-й. Деньги постепенно войдут в обращение. Купюры старого образца остаются законным платежным средством.
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